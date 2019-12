My Hero Academia: andiamo alla scoperta del nuovo costume di Ochaco Uraraka

Il capitolo 253 del manga di My Hero Academia ci ha finalmente mostrato il nuovo costume di Ochaco Uraraka, la giovane eroina della 1-A. Il nuovo completo appare con uno stile molto Hi-Tec e a quanto sembra, apporta diverse migliorie atte ad incrementare la mobilità della compagna di Izuku Midoriya.

In calce potete dare un'occhiata al costume, mostrato nella sua interezza nell'ultimo capitolo del manga. Kohei Horikoshi aveva già mostrato un piccolo anticipo nel capitolo 246 di My Hero Academia ma finalmente, i fan hanno potuto dare un'occhiata più ravvicinata ai nuovi gadget.

Innanzitutto le prime tavole spiegano il funzionamento dei nuovi guanti da combattimento, estremamente pesanti e dotati di un cavo interno. Ochaco spiega alla compagna Mina Ashido che grazie al suo Quirk è in grado di annullare il peso dell'oggetto, e di sfruttarne quindi i meccanismi interni per aumentare la sua mobilità, probabilmente in maniera simile all'oscillazione di Spider-Man.

Tra le altre novità appare un nuovo elmetto futuristico, utile per ridurre lo stress uditivo e migliorare la circolazione del sangue nelle orecchie. Anche il gadget intorno al collo ha un funzionamento simile: ridurre la nausea è infatti essenziale per l'eroina, visto che il motion sickness è il più grande contraccolpo dato dalla sua abilità.

Infine non sembrano esserci modifiche ai tacchi, come al solito progettati in modo da rientrare in un'apposito scompartimento per attutire le cadute, sfruttando l'effetto molla.

