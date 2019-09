My Hero Academia, un animatore dedica un'illustrazione a Deku e Todoroki

Con la stagione 4 di My Hero Academia ormai alle porte, e una campagna promozionale che sta dando il massimo per pubblicizzare un arco narrativo pazzesco, è doveroso aspettarsi grandi illustrazioni dal settore. Ma quando a realizzarle è un certo Yoshihiko Umakoshi non si può restare indifferenti.

La prossima saga parteciperà ad un cambio netto della storia, con una trama decisamente più cupa rispetto a quella presentata fino ad ora da Kohei Horikoshi. Le aspettative per la quarta parte non accennano a fermarsi, anche e soprattutto per via di una campagna pubblicitaria che sta pompando in grande stile l'ultima fatica dello studio Bones.

A inserirsi in questo travagliato processo di promozione, lascia il suo segno persino Umakoshi, famoso animatore ma soprattutto direttore capo delle animazioni nelle prime due stagioni. Una garanzia, nonché una tra le personalità del settore più abili nel proprio mestiere. Nella sua illustrazione in questione, e che potete ammirare in calce a questa notizia, ha dedicato uno sketch a Deku e Todoroki, nell'atto di prendersi una pausa dagli allenamenti. Mentre Midoriya si dedica alla stesura dei suoi appunti da Heroes, Shouto, invece, ne approfitta per riposarsi gustandosi una bevanda.

A discapito di questi cambiamenti che stiamo iniziando ad assaggiare tramite i primi contenuti della nuova serie, è interessante ammirare come Deku sia cambiato nel corso delle stagioni, acquisendo una maturità via via sempre più intensa e particolare. E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.