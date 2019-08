My Hero Academia: un animatore porta al Comiket una nuova illustrazione con Deku e Bakugo

Questo fine 2019 sarà un periodo estremamente importante per My Hero Academia, l'universo nato dalla mente del mangaka Kohei Horikoshi. Nel manga in corso su Weekly Shonen Jump dobbiamo prepararci a un nuovo arco superlativo, mentre per l'anime arriveranno la stagione 4 e My Hero Academia: Heroes Rising, secondo lungometraggio del franchise.

My Hero Academia stagione 4 rivedrà tra le sue fila Yoshihiko Umakoshi, animatore che ha lavorato già alle precedenti stagioni della serie che ha contribuito notevolmente al successo dell'anime grazie ai suoi disegni. Umakoshi ha partecipato al Comiket, una delle fiere più importanti del fumetto nipponico e che è attualmente in prosecuzione in Giappone.

L'animatore ha deciso di portare con sé un disegno con due dei protagonisti di My Hero Academia, Midoriya e Bakugo, mentre sono seduti su una panchina. I due rivali hanno una posa particolare però che è già apparsa precedentemente in altre illustrazioni di My Hero Academia. Come mostrato da Aitaikimochii nel secondo tweet che vedete in calce, sia nel manga che nell'anime c'erano già state pose simili con Deku e All Might su una panchina.

Che sia un segnale che il protagonista di My Hero Academia stagione 4 dovrà staccarsi dal suo mentore? Il nuovo anime arriverà a ottobre e, come hanno sottolineato diversi doppiatori americani, il nuovo ciclo di episodi sarà molto più oscuro e riserverà tanti cambiamenti per Deku.