My Hero Academia: le animazioni della Stagione 6 stanno convincendo il pubblico?

Con quattro episodi già pubblicati, My Hero Academia Stagione 6 è uno degli anime più seguiti di questa stagione autunnale. Ma il lavoro di adattamento effettuato da Studio BONES sta convincendo gli spettatori, oppure la serie è trainata dal successo del manga creato da Kohei Horikoshi?

In attesa del debutto di My Hero Academia 6x05, il fandom si è soffermato a riflettere su quanto è stato mostrato finora. La Stagione 6 dell'anime adatta la guerra tra Villain ed Heroes, con questi ultimi che sotto la guida delle informazioni acquisite da Hawks hanno sferrato un devastante attacco su larga scala per evitare il peggio: l'acquisizione di All For One da parte di Tomura Shigaraki.

Nella prime quattro puntate di questa stagione gli spettatori hanno già potuto assistere a diverse battaglie entusiasmanti, come quella tra Mirko e gli High-End Nomu e quella tra Hawks e Twice. Proprio il villain in grado di moltiplicarsi all'infinito è la prima vittima di My Hero Academia 6.

È My Hero Academia 6x04 ad aver illuminato lo sguardo dei fan. L'estratto dell'episodio che trovate in calce all'articolo è stato infatti particolarmente apprezzato dai fan per la naturalezza con cui il Villain cade dalla vasca di contenimento in cui era rinchiuso. Studio BONES ha finora messo in scena delle animazioni convincenti e se la qualità dovesse rimanere tale, My Hero Academia 6 diverrebbe la stagione più convincente della serie.