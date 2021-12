My Hero Academia e gli anime stanno dominando i trend social

Quando si tratta di anime e manga, gli appassionati si danno sempre da fare in rete, e la loro crescente popolarità si riversa soprattutto sui social media. Non è strano vedere My Hero Academia o Jujutsu Kaisen fare tendenza ogni giorno.

La notizia arriva da Tumblr stesso, quando il sito ha iniziato a presentare i risultati del suo anno per il 2021. Oggi, il sito ha dato agli utenti una panoramica dei topic più popolari relativi agli anime, e My Hero Academia sta vivendo un periodo di grandissima crescita.

Secondo Tumblr, My Hero Academia è arrivato al primo posto tra tutte le serie anime e manga di quest'anno. Infatti, si è anche classificato tra i primi 21 argomenti complessivi del sito. L'anime a tema supereroi è arrivato al decimo posto assoluto, battendo BTS, Star Wars, Bucky Barnes e altri.

Per quanto riguarda il resto della lista degli anime, Jujutsu Kaisen è arrivato al secondo posto e Haikyuu ha raggiunto il terzo posto. SK8 the Infinity era una nuova aggiunta alla lista quest'anno, ma i fan non sono certo sorpresi che abbia ottenuto il quarto posto, visto quanto è diventato famoso l'anime.

Alla quinta posizione, L'Attacco dei Giganti si è assicurato il suo posto prima di Naruto e ONE PIECE. E per concludere, gli ultimi tre posti sono stati occupati da Mo Dao Zu Sui, Le Bizzarre Avventure di JoJo e Tokyo Revengers.

Parlando invece dei migliori personaggi di Tumblr, My Hero Academia è in testa nella classifica degli anime con tre posizioni. Dabi, Midoriya Izuku e Bakugo Katsuki hanno preso i primi posti. Levi Ackerman, Gojo Satoru, Wei Wuxian e Lan Wangji hanno seguito la lista. My Hero Academia ritorna nella lista con Todoroki Shoto e Aizawa Shoto prima che Reki Kyan si prenda il decimo posto.

La popolarità degli anime è palese anche dai tantissimi cosplay che stiamo vedendo in questi anni come questo a tema My Hero Academia di Deku oscuro oppure quest'altro a tema Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente di Lucinda.