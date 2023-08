My Hero Academia è l'anime con più fanfiction: la statistica di AO3

Da quando la cultura geek è diventata aperta a tutti, negli ultimi 15 anni le fanfiction sono esplose considerevolmente. Gli appassionati di scrittura creativa e di cinematografia possono conciliare le loro passioni attraverso le FF e un'indagine ha svelato il franchise più amato dai neoscrittori.

Attraverso un lavoro svolto dall'utente Randomist1031 del più grande sito di fanfiction di internet, Archive of Our Own, sono state esaminate tutte le storie scritte nel 2023 per valutare quale fosse la coppia più adorata dai fan.

In particolare, sono state prese in considerazione 100 principali ship e i dati sono molto particolari! Da anni il fandom di Harry Potter è ancora estremamente attivo sui social, eppure non si trova al primo posto. Allo stesso modo, anime come Naruto, Dragon Ball e One Piece, che sono sicuramente i più amati dai fan, non si trovano in top ten.

Fra gli anime preferiti dagli scrittori di fanfiction, My Hero Academia domina la scena, con un dignitosissimo terzo posto per la copia Izuku Midoriya-Bakugou Katsuki. Al di sopra di questo franchise solo Stranger Things ed Harry Potter. Per i curiosi, vi lasciamo la lista completa:

Steve Harrington / Eddie Munson Sirius Black / Remus Lupin Bakugo Katsuki / Izuku Midoriya Dazai Osamu / Nakahara Chuuya Draco Malfoy / Harry Potter Alhaitham / Kaveh Edward Teach / Stede Bonnet Lan Wangi / Wei Wuxian Aziraphale / Crowley Castiel / Dean Winchester

Il quarto posto è andato invece a Bungou Stray Dogs, con Dazai Osamu e Chuuya Nakahara. Ma quali sono le altre coppie presenti in AO3 tratte da My Hero Academia? La serie ha ottenuto otto posizioni nella classifica e a sorpresa la ship Present Mic x Erasedhead si trova al di sotto della BakuDeku, al 22esimo posto.