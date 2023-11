My Hero Academia, tra anime e film: la guida per vederlo nel giusto ordine

My Hero Academia ha così tanti episodi, stagioni e film che potrebbe essere difficile destreggiarsi per i nuovi spettatori. In vista dell'uscita della settima stagione e del quarto film, vediamo insieme l'ordine in cui guardare quest'anime e dove guardarlo.

Prima di tutto, bisogna cominciare con la prima stagione di My Hero Academia. Questa serie, che adatta i primi due volumi del manga di Kohei Horikoshi, esplora le prime esperienze del protagonista Izuku Midoriya all'interno della scuola per eroi, la Yuuei.

Successivamente, si può procedere tranquillamente con la seconda stagione della serie, lunga il doppio rispetto alla prima serie. Dopodiché, si potrebbe continuare con il primo film My Hero Academia - Two Heroes. Non è particolarmente chiara la posizione di questi film all'interno della storia: ciò che è certo è che tutti i film di My Hero Academia sono canonici e non vanno assolutamente persi.

Dopo si può tranquillamente continuare con le stagioni tre e quattro e infine con metà della quinta stagione. Solo dopo essere arrivati a questo punto si può terminare la visione della serie anime per guardare il secondo film My Hero Academia Heroes Rising. Più precisamente, si può guardare questo lungometraggio fra gli episodi 112 e 113 della quinta stagione per evitare qualsiasi spoiler.

Dopo il secondo film, possono proseguire direttamente con il terzo, dal titolo My Hero Academia: World Heroes' Mission. Da lì, i nuovi fan possono finire la serie con la sesta stagione. I primi due film anime sono disponibili su Netflix, mentre tutti gli episodi e anche i lungometraggi sono disponibli su Crunchyroll.