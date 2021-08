My Hero Academia: anime e manga sono in pausa, pubblicato il nuovo poster della Stagione 5

L'aniem di My Hero Academia è in pausa causa Olimpiadi, e tornerà il prossimo weekend con l'attesissimo episodio 19, in cui inizierà l'ultimo arco narrativo della Stagione 5. In attesa dell'uscita della nuova puntata, BONES ha pubblicato il primo poster della saga denominata "My Villain Academia", in cui vediamo ritratti Eraserhead e Present Mic.

Chi ha letto il manga saprà che i due Pro Heroes saranno protagonisti del prossimo episodio, in cui scopriremo degli interessanti retroscena su un membro dell'Unione dei Villain. Negli episodi successivi faremo poi la conoscenza di nuovi personaggi, e scopriremo alcune informazioni sull'Armata di Liberazione dei Superpoteri e sul suo leader Re-Destro, già mostrato brevemente nell'episodio 5x15.

Oltre all'anime, anche il manga di My Hero Academia è in pausa, ma fortunatamente l'uscita su MangaPlus è stata rimandata solo di ventiquattr'ore. Il capitolo 322, infatti, uscirà domani alle ore 17:00 sul sito di Shueisha, e mostrerà l'ultima fase di un'importante battaglia con protagonista Izuku Midoriya.

Nonostante la doppia pausa, My Hero Academia è comunque trend topic in Giappone, visto che solo pochi giorni fa l'anime è tornato nei cinema con il terzo film originale del franchise, My Hero Academia: World Heroes Mission. Al momento Shueisha non ha rivelato i numeri del weekend, ma nel pomeriggio di lunedì 9 agosto dovrebbero arrivare i dati di vendita dei primi tre giorni.