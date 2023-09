My Hero Academia: il nuovo anime verrà presentato al Comic Con di New York

My Hero Academia è uno dei franchise anime più popolari al mondo, e i fan sono sempre alla ricerca di nuove informazioni sulla serie. Questa settimana è stato annunciato che la prima mondiale dell'uscita doppiata in inglese di My Hero Academia UA Heroes Battle verrà presentata durante un panel al New York Comic Con 2023.

My Hero Academia UA Heroes Battle è un nuovo speciale anime OVA che si svolgerà durante la stagione 6 della serie. L'OVA vedrà Mirio Togata, un ex studente della Classe 1-A, visitare la scuola per portare agli studenti un nuovo gioco di carte chiamato U.A. Heroes Battle. Il gioco è stato creato dal corso di supporto e consente ai giocatori di utilizzare le carte di vari studenti U.A. per combattere tra loro.

L'OVA sarà disponibile in streaming su Crunchyroll in un secondo momento. Il servizio ha rilasciato una breve descrizione dell'OVA, che recita: "Il terzo anno, Mirio Togata, fa visita agli studenti della Classe 1-A, che sono annoiati perché non è permesso uscire. Porta loro un gioco di carte chiamato U.A. Heroes Battle, realizzato dal corso di supporto. Questo gioco, in cui i giocatori possono utilizzare le carte di vari studenti U.A., è difficile, proprio come la stessa U.A.. Chi vincerà la battaglia con le carte?"

La sesta stagione di questa serie si è rivelata molto profonda, elevando My Hero Academia a più di una serie di supereroi. Più volte nella serie i giovani aspiranti Heroes si sono dovuti scontrare con con dei cattivi sentimenti, per scoprire quali sono i 10 momenti più tristi di My Hero Academia, vi consigliamo di leggere questo articolo.

L'annuncio dell'OVA ha entusiasmato i fan di My Hero Academia. Molti sono ansiosi di vedere Mirio Togata tornare nella serie e di scoprire di più sul gioco di carte U.A. Heroes Battle.

Il panel di My Hero Academia al New York Comic Con inizierà alle 16:00 EST di venerdì 13 ottobre. L'OVA sarà proiettato durante il panel e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll subito dopo.