My Hero Academia: quanti anni ha All Might? La vera età dell'eroe più forte

All Might è l'eroe più forte di My Hero Academia. Come già spiega il suo nome, è stata una figura estremamente importante per la società giapponese e capace di risolvere qualunque crisi con un sorriso sul volto, incoraggiando chiunque gli fosse intorno. Ma gli eventi che coinvolgevano All for One l'hanno fortemente debilitato.

Si è conclusa così dopo tanti anni la carriera di All Might che, anche se ancora vivo, è rimasto praticamente senza forze e poteri e con la minaccia di una morte entro pochi mesi. Ma effettivamente quanti anni ha All Might? Dopo gli ultimi eventi accaduti nel manga di My Hero Academia possiamo effettuare una stima.

Di All Might sappiamo che è stato studente alla Yuei. Per lui, senza quirk, sarebbe stato impossibile accedere se non avesse già avuto il One for All donato da Nana Shimura. Per questo è presumibile che abbia ricevuto il quirk all'incirca alla stessa età di Deku, quindi tra i 13 e i 15 anni. Con uno degli ultimi capitoli di My Hero Academia, abbiamo anche saputo che All Might ha posseduto il quirk per ben 40 anni.

Ciò vuol dire che All Might ha un'età compresa tra i 53 e i 55 anni circa, un'età forse più alta di quanto si pensasse inizialmente. Intanto il manga di My Hero Academia è entrato nella fase finale.