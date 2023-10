My Hero Academia: per quanti anni All Might è stato il Simbolo della Pace?

Ci sono tanti eroi nel mondo di My Hero Academia, ma nessuno finora è riuscito a raggiungere lo stesso livello di All Might. Amato da tutti, l'uomo che tutti vedono come muscoloso, possente, sicuro e determinato è in realtà una persona che sta soffrendo enormemente a causa delle ferite ricevute da All for One.

Ferite subite sei anni prima dell'inizio della storia e che lo hanno reso estremamente debole, oltre che deciso a rinunciare al quirk che l'ha reso così forte, il One for All, alla ricerca di un erede che sarebbe diventato poi Izuku Midoriya, il protagonista di My Hero Academia. Intanto, però, All Might è rimasto il simbolo della pace, anche quando la sua forza andava pian piano spegnendosi. Ma per quanto tempo All Might è stato il simbolo della pace?

Toshinori Yagi ha più di 55 anni, ed è quindi in un'età avanzata, e ha iniziato a combattere come eroe non appena è uscito dalla Yuei, quindi sui 20 anni. Ma non è diventato subito un simbolo immediatamente, dato che passò un periodo anche negli Stati Uniti d'America. Soltanto dopo quegli anni tornò a combattere in Giappone e divenne il supereroe più famoso in patria. Toshinori Yagi così ha avuto almeno trent'anni in cui è stato all'apice della popolarità.

Probabilmente, All Might è stato il simbolo della pace per circa trent'anni, una vera e propria epoca che ha permesso alla società giapponese e mondiale di My Hero Academia di crescere senza troppe difficoltà e paure.