My Hero Academia annuncia un concerto rock! Arriva l'Ani-Rock Fes 2024

Mentre il manga di My Hero Academia si prepara ad un termine con i fiocchi, i fan attendono la settima stagione della serie televisiva anime. Promuovendo un importante evento musicale per il prossimo anno, l'opera di Kohei Horikoshi mira a riunire alcuni dei più grandi spettacoli musicali dell'anime.

L'imminente "Ani-Rock Fes" in arrivo il prossimo anno riunirà alcuni dei più grandi talenti musicali responsabili dei temi di apertura e di chiusura di My Hero Academia.

Ecco una descrizione ufficiale dell'evento che si terrà nel febbraio 2024, "ANI-ROCK FES. è un festival musicale in cui gli artisti che hanno realizzato le sigle di una serie anime si riuniscono insieme per cantarle con i fan. Hiroaka apparirà finalmente al grande evento dal vivo! "ANI-ROCK FES. 2024 My Hero Academia PLUS ULTRA LIVE" si terrà il 24 (sabato) e 25 (domenica) febbraio 2024 alla Yokohama Arena, la sede più grande di sempre! Con una scaletta completa che include non solo la sigla dell'anime "Hiroaka", ma anche le canzoni originali dell'artista, splendidi artisti attivi in ​​prima linea sulla scena musicale si esibiranno in un live bollente con lo spirito del PLUS ULTRA ."

Il sito web ufficiale di My Hero Academia ha inoltre sottolineato l'attuale elenco di artisti che prenderanno parte a questa meravigliosa iniziativa, tuttavia alcuni cantanti e band potrebbero unirsi a sorpresa a questo evento.

Sabato 24 febbraio, il primo giorno del concerto, ci saranno amazarashi, cantante della seconda sigla di apertura della seconda stagione, BLUE ENCOUNT, band responsabile della prima opening della quarta stagione, miwa, responsabile della prima ending della terza stagione, la band green-yellow society. che ha lavorato per la seconda sigla di chiusura della quarta stagione.

Domenica 25 febbraio, il secondo giorno dell'evento, vedrà i KANA-BOON, che hanno lavorato per la seconda sigla di apertura della quarta stagione, Satoshi Sakiyama, che ha invece lavorato per la seconda ending della quinta stagione, SIX LOUNGE, responsabili della 2a ending della 6a stagione e infine le Little Glee Monster, la band che ha lavorato per la prima sigla di chiusura della seconda stagione.