My Hero Academia: annunciata una collaborazione con Sanrio!

L'anime di My Hero Academia sarà in pausa fino a ottobre, mentre il manga continua con la rivelazione della più grande paura di Twice, nel penultimo capitolo 229. Il successo dell'opera di Kohei Horikoshi sta aumentando sempre di più e l'azienda giapponese Sanrio, famosa per Hello Kitty e molti altri, ha annunciato con TOHO una collaborazione.

Le due compagnie giapponesi hanno annunciato il 2 giugno, una collaborazione che vedrà la serie animata di My Hero Academia incontrarsi con i personaggi di Sanrio, come la già citata Hello Kitty, My Melody, Kero Kero Keroppi ed altre ancora.

Sanrio ha poi pubblicato alcuni disegni, che potete trovare in calce alla notizia, che raffigurano nove personaggi di My Hero Academia in coppia con altri nove personaggi di Sanrio, tutti con uno stile Super Deformed. Successivamente è stato comunicato che altri dettagli saranno comunicati il prossimo 17 giugno, mentre tutti i prodotti che verranno realizzati dalla collaborazione, saranno venduti nella catena di negozi giapponese, Tokyo Hands. Non ci resta quindi che aspettare che vengano mostrarti i prodotti che verranno realizzati.

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo fantastico set di figure Nendoroid a tema My Hero Academia, mentre di recente abbiamo parlato di un bellissimo cosplay di Momo divenuto virale su Reddit.