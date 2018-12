My Hero Academia Stagione 4: data di uscita e primo poster online!

Il momento che attendevano i fan della serie è arrivato, finalmente è stata rivelata la data di uscita della quarta stagione di My Hero Academia. Dopo alcune speculazioni che vedevano l'arrivo della serie ad aprile 2019, Weekly Shonen Jump rompe il silenzio annunciando che la serie arriverà durante il prossimo anno.

Grazie al sempre ben informato Moetron, di cui potete vedere il tweet in calce, sappiamo ora che My Hero Academia tornerà a partire da ottobre 2019 sugli schermi nipponici. La scelta di far partire la serie tra quasi un anno è probabilmente dovuta a due fattori: il primo è che la fascia oraria in cui era solito andare in onda il prossimo anno sarà occupata dall'anime Mix; il secondo è che l'anime di My Hero Academia si è probabilmente avvicinato un po' troppo al manga, il quale ha bisogno di produrre altro materiale.

Insieme all'annuncio è arrivata anche una key visual che mostra Izuku e Mirio, ovvero i protagonisti della futura saga. La terza stagione della serie ha adattato fino a metà del volume 14, con la nuova che probabilmente adatterà tutti i volumi dell'arco del nuovo villain, Overhaul. Non sono ancora stati diffusi altri dettagli, tra cui il numero di episodi.