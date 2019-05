My Hero Academia: annunciata una nuova action figure di Midoriya

Il manga di My Hero Academia sta vivendo un momento molto dark all'interno del suo nuovo arco narrativo, puntando il focus sullo scontro tra villain piuttosto che sugli studenti della UA, usciti un po' fuori dai radar negli ultimi capitoli.

Ci pensa il profilo Twitter dell'anime a risollevarne l'attenzione annunciando, in mezzo a sanguinarie lotte tra villain e illustrazioni ufficiali dedicate a quest'ultimi, una nuova action figure dedicata al protagonista dell'opera, Izuku Midoriya. L'inedita figure è stata annunciata in edizione limitata per l'occasione dell'Hero Festival che si terrà domenica 7 luglio in Giappone. Il pezzo da collezione è realizzato in maniera molto peculiare, con delle cromature metalliche che vanno ad esaltare le parti dell'armatura di Midoriya, accentuandone in particolar modo le tonalità del rosso e del verde. La posa è piuttosto classica, che rappresenta il giovane eroe mentre sta per sferrare un attacco, magari usando il potere del One For All.

Il costo della figure ammonta a 9,936 yen ed è in scala 1/8, risultando decisamente grande. Il sito ci riporta inoltre che la figure è stata realizzata in occasione del risultato conseguito nel sondaggio popolare di Weekly Shonen Jump, nel quale il protagonista si è posizionato terzo, con i primi due posti occupati da Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, che rappresentano al momento i personaggi più amati dai fan dell'opera.

Il giovane eroe ha visto di recente uno sviluppo importante del suo potere, che oltre a gestire la padronanza del One For All dovrà anche controllare un nuovo quirk, Il Black Whip, il quale nel confronto contro la Classe B gli ha creato non poche magagne.