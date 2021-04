My Hero Academia: annunciati i doppiatori del primo possessore dell'One For All e Mirko

Il debutto della quinta stagione di My Hero Academia ha riportato sotto i riflettori l'opera di Horikoshi, tornata con un primo episodio sostanzialmente filler ma che ha mostrato da subito una buona qualità nelle animazioni e nella resa dei combattimenti. In occasione del ritorno di Deku e compagni sono stati annunciati anche due nuovi doppiatori.

Stiamo parlando di Soichiro Hoshi e Sayaka Kinoshita, che doneranno la voce rispettivamente al primo possessore del Quirk One For All, e alla Pro Hero Rumi Usagiyama, conosciuta come Mirko e attualmente numero 5 nella classifica dei migliori eroi. La notizia è arrivata proprio nella giornata di oggi, tramite gli account ufficiale della serie che hanno condiviso tali informazioni sui social.

Come molti di voi ricorderanno Mirko era già apparsa in qualche episodio della quarta stagione, ma questa ulteriore conferma ha anticipato la possibilità di vederla nel corso dei prossimi episodi. La questione legata al primo possessore dell'One For All rimane particolarmente interessante, considerando soprattutto le parole dette da lui direttamente al protagonista Midoriya nel secondo episodio andato in onda di recente. L'obiettivo principale del fratello minore di All For One, era quello di tramandare di generazione in generazione un potere così forte da poter determinare la vittoria del bene sul male, ponendosi quindi in totale contrapposizione con il leader dell'Unione dei Villain.

