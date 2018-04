My Hero Academia: annunciati due nuovi personaggi per il film di animazione

Lo staff di produzione del film di My Hero Academia, intitolato My Hero Academia THE MOVIE: The Two Heroes (Futari no Hero) ha annunciato due nuovi personaggi - con tanto di doppiatori - che faranno parte della prima pellicola rientrante nell'adattamento animato di Studio Bones del manga di Kohei Horikoshi.

Nello specifico parliamo di Melissa, una ragazza priva di poteri e di Quirk che Izuku incontra su un'isola chiamata I Island, e suo padre Devitt, che era un amico di All Might durante gli anni della sua gioventù. I due personaggi saranno doppiati, rispettivamente, da Mirai Shida e Katsuhisa Namase: i due lavorano come scienziati per sviluppare oggetti utili per gli eroi, con Melissa che sta imparando per seguire le orme del papà.

In calce potete ammirare i character design dei due nuovi personaggi di My Hero Academia The Movie: The Two Heroes, che debutterà nei cinema giapponesi il prossimo 3 agosto e si focalizzerà anche sulla versione giovane di All Might, probabilmente in alcuni flashback che approfondiranno il rapporto dell'eroe numero uno con il suo vecchio amico Devitt.

Il film sarà ambientato, cronologicamente parlando, dopo l'arco narrativo degli Esami Finali, in sostanza prima della Saga del Ritiro nei Boschi - e quindi prima degli eventi che seguiremo nel corso della terza stagione, che ha debuttato pochi giorni fa e che potrebbe arrivare su VVVVID a breve.