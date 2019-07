My Hero Academia: annunciati nuovi Nendoroid di All Might e Tsuyu

Come qualunque serie che si rispetti, My Hero Academia ha ricevuto diverse linee di collezionabili tra le quali spicca Nendoroid. Un'insider di Twitter ci informa che due nuovi modelli di questa figure, raffiguranti i personaggi di All Might e Tsuyu, sono in produzione.

La linea Nendoroid dedicata a My Hero Academia è già abbastanza fornita, e contra tra le sue fila collezionabili di personaggi come Midoriya, Bakugo e Todoroki e tanti altri. I Nendoroid sono molto apprezzati grazie al loro aspetto tenero e allo stesso tempo poco ingombrante, che li rende degli oggetti particolarmente appetibili da collezionare.

L'insider Audrey, che spesso fornisce contenuti in anteprima sulla serie di My Hero Academia, ha riportato su Twitter che due nuovi Nendoroid di All Might e Tsuyu sarebbero in produzione, previsti per un rilascio nel 2020. l'insider raramente sbaglia, dato che pare abbia delle fonti attendibili all'interno dell'industria.

I due nuovi Nendoroid suscitano sicuramente curiosità. All Might, per esempio, ha già ricevuto dei collezionabili di questa linea e non vediamo l'ora di scoprire come verrà realizzata la nuova figure sul simbolo della pace. Di contro, Tsuyu Asui non ha mai ricevuto un Nendoroid, e sarà sicuramente uno dei personaggi più richiesti al lancio grazie alla popolarità dell'eroina.

La popolarità di My Hero Academia continua a crescere e l'arrivo della quarta stagione non farà altro che aumentarla, quindi ci si potrebbe aspettare anche una nuova linea di Nendoroid per il 2020 che rivisiti sia i personaggi già realizzati, con delle nuove versioni, sia i volti nuovi che faranno capolino all'interno della nuova stagione.

L'insider Audrey si è anche espressa sul periodo d'uscita del nuovo film di My Hero Academia.