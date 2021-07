My Hero Academia: annunciato un capitolo speciale dedicato a Endeavor, uscirà il 2 agosto

My Hero Academia riceverà un doppio capitolo su Weekly Shonen Jump #35, il settimanale di Shueisha in uscita il 2 agosto. Oltre al capitolo numero 322 del manga, infatti, arriverà anche uno speciale one-shot incentrato sul personaggio di Endeavor, intitolato My Hero Academia: Endeavor's Mission.

Il capitolo speciale è stato affidato a Yoko Akiyama, assistente di Kohei Horikoshi e autrice del manga spin-off My Hero Academia: Team Up Mission, e sarà composto da sole diciassette pagine. Al momento non è chiaro quale sarà il contenuto della storia, ma considerando che si tratta di un one-shot promozionale atto a pubblicizzare l'uscita del film My Hero Academia: World Heroes Mission, possiamo supporre che si tratti di un prequel della pellicola o di una storia ambientata durante gli eventi della quinta stagione dell'anime.

Kohei Horikoshi, intanto, continuerà ad occuparsi del suo manga, che è entrato da ormai qualche mese nell'atto finale. Nel fumetto Izuku Midoriya non è più il protagonista che stiamo osservando nella quinta stagione e che vedremo in azione nel nuovo film, e fortunatamente l'ottimo arco narrativo denominato Villain Hunt non si fermerà a causa della pubblicazione del capitolo speciale.

My Hero Academia 319 è disponibile su MangaPlus, e da qualche ora sono disponibili i primi spoiler del capitolo 320 in uscita domenica 18 luglio. Al momento non sappiamo se il one-shot su Endeavor sarà pubblicato su MangaPlus o meno.