My Hero Academia, annunciato il quarto film della serie: ecco la locandina

Ci sono tante serie che diventano abbastanza famose in Giappone da ricevere un anime. Questi adattamenti elevano il livello di popolarità dei vari manga. Tuttavia, sono molto poche le serie che riescono addirittura a diventare film, aprendo dei veri e propri franchise cinematografici alternativi. E una di queste serie è My Hero Academia.

Il manga di Kohei Horikoshi è uno dei pilastri di Weekly Shonen Jump fin dal 2014, quando prese il posto di un Naruto ormai in conclusione. L'opera ha subito interessato tanti appassionati che poi sono cresciuti quando, qualche anno dopo, debuttò la prima stagione di My Hero Academia in TV e sui servizi streaming. La crescita della popolarità tuttavia era soltanto agli inizi e il franchise stava crescendo, e così sono iniziati i progetti per il primo film, My Hero Academia: Two Heroes.

A questo sono seguiti altri due film, ovvero My Hero Academia: Heroes Rising e My Hero Academia: World Heroes Mission. E non è finita, considerato l'ultimissima novità. È stato infatti annunciato un quarto film per My Hero Academia. La notizia trapela da Weekly Shonen Jump dove è stata leakata l'informazione. Per ora, è disponibile soltanto una locandina dove si vedono Deku sul lato sinistro a figura praticamente piena, mentre sul lato destro ci sono alcuni dei suoi compagni di classe più famosi: partendo dal basso, ci sono Ochako Uraraka, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki, Fumikate Tokoyami e Tsuyu Asui.

I ragazzi saranno alle prese con una nuova avventura cinematografica che per ora non ha alcuna data d'uscita, ma potrebbe essere previsto per il 2024. E voi cosa vi aspettate dal nuovo film di My Hero Academia?