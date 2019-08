My Hero Academia: annunciato un gioco di carte collezionabili a tema

Nel corso di queste ultime ore, Jasco Games ha annunciato che l'apprezzatissimo My Hero Academia otterrà il suo gioco di carte collezionabili dedicato, il tutto all'interno del nuovo sistema di gioco che la società a denominato UniVersus.

Secondo quanto dichiarato, i giocatori potranno combattere l'un l'altro usando Deku, All Might e molti altri personaggi di My Hero Academia o persino testare le proprie abilità contro mazzi con personaggi di altri famosi franchise di anime e videogiochi quali Cowboy Bebop, Yu Yu Hakusho e Mortal Kombat. In My Hero Academia Collectible Card Game, i giocatori dovranno costruire da zero un mazzo basato su un personaggio iniziale tentando poi di ridurre la salute del loro avversario a zero.

My Hero Academia Collectible Card Game sarà il primo gioco rilasciato nell'ambito del sistema di carte UniVersus di Jasco Games, una forma aggiornata dell'Universal Fighting System. My Hero Academia Collectible Card Game sarà pienamente compatibile sia con Universal Fighting System che con UniVersus, e la società ha già fatto sapere di avere già in programma una lunga serie di tornei bastati sul gioco di carte dedicato a My Hero Academia, con tanto di prime ed eventi speciali. Jasco ha anche confermato che ulteriori set di giochi di carte collezionabili a tema My Hero Academia verranno rilasciati nei corso dei prossimi anni.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - realizzato da Kōhei Horikoshi e lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.

L'opera ha saputo riscuotere un grande successo che ha portato a un'esplosione del franchise, risultati che hanno convito alla realizzazione di un anime dedicato e di una lunga serie di prodotti a tema.