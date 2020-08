My Hero Academia: annunciato un nuovo anime, sarà Vigilante?

My Hero Academia, ad oggi, è uno dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump, una delle serie che farà parlare di sé ancora per diversi anni. L'epopea supereroistica di Kohei Horikoshi gode inoltre di uno dei migliori adattamenti televisivi degli ultimi anni per una serie shonen, complice il tocco di Studio Bones.

Attualmente, infatti, il franchise gode di ben 4 stagioni di cui una quinta in produzione già in buono stato di sviluppo stando alle parole dello storico compositore di My Hero Academia, Yuki Hayashi. Ad ogni modo, le sorprese per il brand sembrano destinate a continuare in quanto tra le pagine di License Global, una delle riviste mondiali più celebri in termini di licenze, è apparsa una frase particolarmente criptica nella sezione riservata a Toho, il distributore che detiene i diritti della serie.

Nella fattispecie, la sezione riservata al colosso nipponico si chiude con una frase che sembra non lasciare spazio ad alcun dubbio, ovvero "per My Hero Academia, TOHO ha in programma una nuova serie animata". La frase in questione necessita di essere presa con le dovute attenzioni, poiché non è chiaro se si tratti di un annuncio preventivo per la sesta stagione o, eventualmente, della trasposizione televisiva di Vigilante, il suo famoso spin-off. Chissà, invece, che si tratti di un nuovo film o una serie originale, magari incentrata su uno dei personaggi della saga.

Non ci resta dunque che invitarvi a continuare a seguirci per non perdervi le novità su My Hero Academia. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.