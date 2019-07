My Hero Academia: annunciato un nuovo manga spin-off

I fan dell'opera di Kohei Horikoshi potranno continuare ad immergersi nel mondo di All Might, Izuki Midoriya e dei suoi compagni di classe grazie al nuovo manga spin-off di My Hero Academia, creato in occasione del quinto anniversario del fumetto. Vediamo di cosa si tratta.

Dopo gli avvenimenti del capitolo 235 di My Hero Academia, siamo sicuri che tutti gli appassionati saranno felici per la notizia della pubblicazione di un'ulteriore opera con protagonisti gli allievi del Liceo U.A., dal titolo My Hero Academia: Team Up Mission, in uscita il prossimo 2 agosto sulla rivista Saikyo Jump.

Scritta da Yoko Ayama, autore del manga Saguri-chan Tankentai, per ora non si hanno notizie riguardo la trama della serie. Gli altri due spin-off dell'universo di MHA hanno avuto un discreto successo di pubblico, grazie al focus su diversi aspetti e personaggi della serie poco analizzati nell'opera principale.

L'anime, basato sul manga di Kohei Horikoshi, è riuscito a conquistare fan in tutto il mondo, pronti a riempire il web con le numerose fan art e costumi ispirati ai supereroi della serie. Se non lo avete ancora fatto, ecco una nostra notizia riguardo un originale cosplay di My Hero Academia, inoltre scrivete nei commenti alla notizia il vostro parere riguardo il nuovo spin-off del manga.