My Hero Academia, annunciato un nuovo OVA: Deku torna con un episodio speciale

Alla soglia dei 400 capitoli pubblicati e con sei stagioni dell'anime all'attivo, My Hero Academia è uno degli shonen contemporanei più apprezzati dal pubblico. I fan saranno dunque felici di sapere dell'esistenza di un nuovo progetto animato che precederà l'uscita della Stagione 7 dell'adattamento.

Tra i mesi di ottobre 2022 e marzo 2023 è stata trasmessa la sesta stagione di My Hero Academia, ma la community di appassionati non resterà a bocca asciutta ancora per molto. Da qualche settimana è stato annunciato un quarto film anime di My Hero Academia, che racconterà una storia originale e che si è rivelato attraverso un primissimo teaser. Questo annuncio ha necessariamente avuto un impatto sull'uscita di My Hero Academia 7, che a questo punto dovrebbe uscire presumibilmente per l'estate 2024. Studio BONES nasconde tuttavia un terzo progetto.

Attraverso le pagine di una rivista giapponese è stata rivelata l'esistenza di un OVA inedito di My Hero Academia. Questa puntata speciale originale di BONES verrà trasmessa nelle sale giapponesi dal 20 al 26 ottobre 2023 e sarà accompagnata dalla visione degli episodi dal 136 al 138 dell'anime. Queste puntate della Stagione 6 di My Hero Academia adattano lo scontro tra Dark Deku e gli studenti della Classe 1-A, ma dell'OVA al momento non si sa nulla di ufficiale. Molto probabilmente, come anche il movie numero 4 della serie, anche questo speciale sarà ambientato nel periodo oscuro attraversato da Deku nel post guerra contro i villain.