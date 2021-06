My Hero Academia: annunciato 'World Heroes', un Volume speciale dedicato al nuovo film

Weekly Shonen Jump #28 conferma l'arrivo di un nuovo Volume speciale di My Hero Academia, intitolato My Hero Academia: Volume World Heroes. Così come i vecchi Volume Origin e Volume Rising, il nuovo fumetto conterrà interviste e approfondimenti sul film della saga, oltre ad una storia inedita presumibilmente dedicata al nuovo villain.

Il primo Volume extra del manga di Horikoshi è stato pubblicato nel 2018 insieme al film My Hero Academia: Two Heroes, mentre il secondo è arrivato nel dicembre del 2019 insieme a My Hero Academia: Heroes Rising. Il terzo sarà distribuito in contemporanea con l'uscita del film My Hero Academia: World Heroes Mission e sarà regalato a tutti gli spettatori che si presenteranno in sala, fino a esaurimento scorte. La prima tiratura è di un milione di copie.

Per quanto riguarda i contenuti, Shueisha conferma la presenza di un'intervista con nuovi e vecchi editori del manga e una con il mangaka Kohei Horikoshi. L'autore realizzerà anche la copertina, i characters file e un one-shot, che potrebbe essere dedicato al nuovo villain a capo dell'Humarize. Al momento non sono state rivelate ulteriori informazioni.

My Hero Academia: World Heros Mission debutterà il 6 agosto 2021 in Giappone, e potrebbe arrivare in Italia nel corso del 2022. BONES ha confermato che la produzione è terminata il mese scorso, e che al momento il film è in fase di doppiaggio.