My Hero Academia: un antichissimo nemico sta per tornare in cerca di vendetta

Nel corso di quasi otto anni di serializzazione, cominciata nel 2014 su Shonen Jump, gli eroi del Liceo Yuei hanno dovuto affrontare minacce di ogni genere, dall'invasione dello USJ, al confronto con l'ideologia di Stain l'Ammazzaeroi, fino alla recente guerra con il Fronte di Liberazione. Ma ricordate il primissimo villain di My Hero Academia?

Prima della fine, Midoriya e Bakugo potrebbero dover tornare alle origini e affrontare il nemico da cui tutto ebbe origine. Se ben ricordate, ancor prima che diventassero studenti dello U.A. Highschool, i due protagonisti affrontarono un pericoloso criminale, una gigantesca melma che, nel mezzo della sua fuga dagli Heroes, attaccò prima uno e poi l'altro.

Midroiya venne salvato dalla sua fonte d'ispirazione, All Might, che però non potette intervenire per soccorrere Bakugo a causa dei limiti della sua Muscle Form. A intervenire in favore del ragazzo, che provò a difendersi in tutti i modi, fu proprio Izuku, che ancora senza Quirk si lanciò a capofitto in difesa dell'amico. Fu questo scontro a dare il via alla narrazione, a convincere All Might ad affidare il One For All a Midroiya e a scatenare la gelosia e la rivalità tra i due ragazzi.

Dopo tutto questo tempo, e una miriade di battaglie combattute, questo Villain, che in seguito a quegli eventi venne imprigionato dagli Heroes, potrebbe tornare in scena. In seguito alla liberazione dei detenuti dalle carceri di tutto il Giappone, vediamo la melma muoversi insieme a una squadra di mutaforme al comando di All For One.

Dunque, le prime teorie di My Hero Academia 342, suggeriscono che la melma avrà modo di confrontarsi nuovamente con Bakugo e Midoriya. In cerca di vendetta, si muoverà contro i due aspiranti eroi, che però non sono più i due ragazzini indifesi di un tempo. Come andrà a finire questa volta? Pare però che questo non sarà l'unico ritorno in scena. Dall'oltretomba, tornerà un componente dell'Unione dei Villain di My Hero Academia.