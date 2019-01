My Hero Academia: la anticipazioni del capitolo 215 mostrano la reazione di Deku

L'arco dello scontro tra classi in My Hero Academia sta ormai durando da circa 17 capitoli, e sembra voler durare ancora un po', nonostante sia in atto il quinto e ultimo scontro tra la classe A e la classe B. Dopo aver subito l'impatto del suo quirk, Deku deve ripensare alle sue mosse per poter mettere KO Shinso. Attenzione spoiler dopo il salto.

Le anticipazioni del capitolo 215 di My Hero Academia ci mostrano cosa è accaduto dopo l'utilizzo di Black Whip da parte di Deku. Il protagonista cerca di usare il One for All al 20%, limite di potenza sbloccato la notte prima durante il sogno, ma questo sembra che gli causi acute fitte di dolore per tutto il corpo, pertanto sceglie di usare soltanto l'8% mostrato nello scontro con Bakugou. Mentre cerca di inseguire Shinso, viene colpito dal quirk Twin Impact copiato da Monoma, mostrato nella prigione della classe A. Shinso cerca di sfuggire a Midoriya, ma quest'ultimo riesce a catturarlo tramite le bande elastiche.

Sull'altro fronte, Mineta e Ashido sono in pericolo, ma Ochaco, che aveva portato Monoma in prigione, arriva sul campo ad aiutarli e mette KO Reiko, mentre Mineta si occupa di Kodai con la sua Mineta Gum. Ashido si scontra faccia a faccia con Shouda e, dopo un duello, lo stende. Il gruppo della classe A riesce quindi a vincere lo scontro, portando il confronto totale sul 3-1. Questo capitolo di My Hero Academia sarà disponibile ufficialmente lunedì 4 gennaio a livello globale tramite la nuova applicazione Shueisha Manga PLUS.