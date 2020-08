My Hero Academia: tutte le anticipazioni sul nuovo OAV in uscita il 15 agosto

Il bimensile di Shueisha Saikyo Jump ha recentemente pubblicato la sinossi di entrambe le puntate che comporranno il nuovo OAV di My Hero Academia, in uscita il prossimo 15 agosto alle ore 17:00 su Crunchyroll Italia e intitolato "Sopravvivi! Un allenamento critico!".

La sinossi del primo episodio recita quanto segue: "Prima di ottenere la licenza provvisoria da eroi, la 1-A affronta una difficile simulazione di salvataggio ostaggi. La prova si tiene all'interno di un supermercato in fiamme, e l'obiettivo è quello di estrarre tutti i manichini utilizzati per rappresentare gli ostaggi. Tuttavia, durante la ricerca il terreno cede, e dieci studenti rimangono intrappolati sotto le macerie! Deku e i suoi compagni devono unire le forze e trovare una via di fuga. La priorità di Bakugo però, continua ad essere l'estrazione degli ostaggi...".

La sinossi del secondo episodio invece, è la seguente: "Deku e compagni si trovano intrappolati sotto le macerie, e devono trovare una via di fuga. Il protagonista, Ochaco e Tsuyu si raggruppano con Yaoyorozu e Iida, che è rimasto ferito dopo il crollo. La squadra unisce le forze per trasportare Iida all'esterno, mentre Bakugo, Kirishima e Kaminari continuano con l'operazione principale. Ad un certo punto però, compare un'enorme massa d'acqua?! Che ci sia qualcos'altro dietro l'incidente?".

E voi cosa ne pensate? Guarderete l'episodio? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che questo non sarà che l'antipasto per la quinta stagione di My Hero Academia, attualmente prevista per il 2021 e con nuove informazioni in arrivo nel mese di ottobre 2020.