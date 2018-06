My Hero Academia: anticipazioni sull'11° episodio in onda il 16 giugno su VVVVID

Il numero 28 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone, ha pubblicato la trama dell’undicesimo episodio della terza serie animata di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo, che in Giappone andrà in onda sabato 16 giugno 2018. L’episodio, intitolato “One for All”, racconterà del salvataggio di Bakugo.

Vi proponiamo di seguito la trama dell'episodio:

“La resa dei conti tra il Simbolo della Pace e il Grande Villain si conclude! Izuku e i suoi compagni di classe del corso per Heroes riescono nell’intento di salvare Bakugo. Nel frattempo, All Might ingaggia una dura battaglia con All for One e quest’ultimo sta raggiungendo sempre più il suo limite di battaglia. Come si concluderà la feroce battaglia?”

Oltre la sinossi dell'episodio, è stato rilasciato il trailer della puntata, che vi proponiamo in alto all'articolo.

In basso all'articolo, invece, potete ammirare gli scan delle pagine del Weekly Shonen Jump, che mostrano appunto i dettagli su quella che sarà l'undicesima puntata della stagione.

Ricordiamo che la La terza stagione di My Hero Academia sarà composta da un totale di 25 episodi ed è trasmessa in simulcast sul canale streaming gratuito VVVVID. Domani sarà disponibile la puntata 11 dalle ore 18 in poi in Sub Ita.



La opening dell’anime è cantata dal gruppo rock giapponese Uverworld, col pezzo “Odd Future”, mentre, la ending è eseguita dalla cantante giapponese Miwa con la canzone “Update”.