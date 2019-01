My Hero Academia, anticipazioni sull'imminente remach tra Izuku e Shinso

My Hero Academia è giunto ad un punto importante dell'arco narrativo dedicato ai duelli di allenamento tra la classe 1-A e la 1-B. Finalmente, dopo un ruolo marginale, questi ultimi capitoli hanno dato il giusto spazio a diversi studenti dell'Accademia, soprattutto alla figura di Shinso.

Il giovane studente della classe 1-B ha giocato un ruolo piuttosto fondamentale e importante nelle vicende, non certo positive, che hanno coinvolto Midoriya. Il momento tanto atteso dai fan fin dal Festival dello Sport a quanto pare è finalmente giunto.

Il capitolo 212 di My Hero Academia ha lasciato tutti con il fiato sospeso a causa della strana anomalia che ha colpito il braccio di Deku. Solo grazie all'intervento di Shinso, che ha fatto uso del suo Quirk, il protagonista sembra aver ripreso il controllo. La determinazione e l'idea di Uraraka sembrano aver quindi funzionato e ormai la sfida è stata accettata.

Tuttavia gli studenti della classe 1-A non fanno in tempo a riprendere fiato che Monoma decide di sorprenderli alle spalle e attaccarli, dopotutto la sfida è ancora attiva e non vi è volontà da parte di Aizawa di interrompere tale combattimento.

I due gruppi sono pronti per l'imminente scontro, i colpi si sono fatti più serrati tra i membri delle due classi. Midoriya e Shinso sono concentrati sulle rispettive figure, mentre le ultime pagine del capitolo 213 vedono i due fronteggiarsi. Ancora una volta Shinso ha voluto lanciare la sfida a Midoriya e sembra intenzionato una volta per tutte a dimostrare di meritare il titolo di eroe.

Un'occasione imperdibile per lo studente della classe 1-B, quale modo migliore per lui di dimostrare il suo potenziale se non sfidare il pupillo di All Might? Questo confronto sarà sicuramente un test per Shinso, per valutare le competenze acquisite sino a quel punto e prendersi una volta per tutte la rivincita su Deku. Sarà uno scontro sicuramente incredibile con possibili colpi di scena, voi che ne pensate?