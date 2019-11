My Hero Academia: aperto un locale a tema grazie a una collaborazione con SEGA

Dopo avervi recentemente parlato di alcuni nuovi prodotti a tema, My Hero Academia torna ora sotto i riflettori grazie a un'interessante collaborazione che vede protagonisti il franchise di My Hero Academia e SEGA, il tutto al fine ultimo di portare alla luce un evento che saprà fare la gioia di molti fan.

Secondo quanto rivelato, infatti, è stato ufficialmente aperto il SEGA Ikebukuro GiGO, che resterà disponibile dal 12 ottobre al 24 novembre. Come spesso capita per i café a tema anime e manga, l'evento indetto permetterà di entrare in contatto con vari prodotti e opere artistiche esclusive che verranno rese disponibili per un periodo di tempo limitato. Questa volta, il tema alla base del tutto sara un festival autunnale e permetterà a tutti i partecipanti di godersi vari snack a tema My Hero Academia.

Acquistando un qualsiasi cibo o bevanda, inoltre, si otterrà in regalo un sottobicchiere e una tovaglietta raffigurante uno degli aspiranti eroi che tutti quanti abbiamo imparato ad amare. Visto che i regali vengono dati casualmente e che non è quindi possibile scegliere quale tovaglietta ottenere, la compagnia ha deciso di dare a tutti gli interessati un foglio da compilare per dichiarare il proprio personaggio preferito e quello che si è ottenuto, un modo intelligente per facilitare gli scambi all'interno del locale stesso.

L'evento sarà diviso in due fasi, ognuna delle quali venderà cibi diversi e distribuirà oggetti diversi. La prima fase si terrà dal 12 ottobre al 1° novembre e il menu comprenderà ramen di maiale con costolette a tema Deku, kakiage a tema Kirishima, dei dessert nipponici a tema Ochako e un semifreddo d'arancia a tema Iida. Per la seconda fase, dal 2 al 24 novembre, sarà invece possibile acquistare una ciotola di tofu e mapo a tema Bakugo, un piatto di spaghetti al formaggio a tema Todoroki, un dessert a tema All Might e Aizawa e un semifreddo a tema Tsuyu. Infine, l'evento permetterà d'acquistare anche 11 bibite, ognuna con un tema diverso.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che su Everyeye è disponibile la nostra recensione del terzo episodio di My Hero Academia 4. Inoltre il franchise vedrà il sopraggiungere di una nuova pellicola a tema intitolata My Hero Academia: Heroes Rising.