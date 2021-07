My Hero Academia: Un appassionato crea un inquietante cosplay di Shigaraki

L'episodio 18 di My Hero Academia 5 ha introdotto un nuovo avversario per i protagonisti dell'opera di Kohei Horikoshi. In attesa di scoprire come continuerà la storia di Deku e gli altri, ecco un inquietante cosplay dedicato a Shigaraki.

In calce alla notizia trovate il post condiviso su Instagram da @tenko.san, cosplayer che ha deciso di ricreare il look del famoso rivale dei protagonisti. Shigaraki è uno dei personaggi più longevi dello show, essendo apparso nel corso dell'ottavo episodio della prima stagione di My Hero Academia, mentre nel manga è stato introdotto per la prima volta nelle pagine dell'undicesimo capitolo. Nel corso della storia ha subito diversi cambiamenti, fino ad apparire con un look molto simile a quello che possiamo vedere nella foto in calce alla notizia.

Gli appassionati dell'opera di Kohei Horikoshi hanno accolto con entusiasmo il cosplay, il post ha infatti ricevuto oltre mille Mi Piace e più di 70 commenti: in particolare i fan hanno apprezzato il trucco del volto del cosplayer, che è riuscito a ricreare il design del famoso villain. Rimaniamo in attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate dell'anime giunto alla sua quinta stagione, nel frattempo ecco un artwork dedicato ad All Might di My Hero Academia.