My Hero Academia potrebbe aver appena spiegato il potere dei Nomu

I Nomu sono stati tra gli esseri più misteriosi finora di My Hero Academia. Apparsi fin dai primi capitoli, in occasione dell'invasione alla Yuei di Tomura Shigaraki, si sono poi mostrati rivali indiscutibilmente forti, mettendo alle strette eroi del calibro di All Might ed Endeavor. Il nuovo capitolo 246 potrebbe aver appena fatto luce su di loro.

Shigaraki si sta preparando a un intervento nel nuovo capitolo di My Hero Academia. Grazie al misterioso dottor Ujiko, il corpo di Tomura verrà modificato per poter conservare più quirk e quindi più potere. Le modifiche al corpo sono tali che per mesi dovrà sopportare dolori inimmaginabili, ma una volta riuscito il percorso avrà una forza mai vista prima.

Ora sappiamo che il dottor Ujiko è stato anche braccio destro di All for One e primo creatore dei Nomu. Il processo di creazione di questi esseri era finora inspiegato, si sapeva solo che una persona veniva modificata fino a diventare irriconoscibile. Questo intervento a cui il dottore sottoporrà Shigaraki potrebbe essere la pietra angolare della produzione dei Nomu. Tuttavia modifiche eccessive potrebbero essere la causa della forma aberrante delle creature, risultati di esperimenti ad alto rischio.

Cosa pensate potrebbe fare questo procedimento a Tomura Shigaraki? Riuscirebbe davvero a superare All for One, il più pericoloso villain di My Hero Academia? Kohei Horikoshi sta svelando sempre più informazioni sui personaggi del suo manga grazie al databook Ultra Archive che ci ha svelato un segreto di Tredici.