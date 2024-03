My Hero Academia: quanti archi narrativi coprirà la settima stagione?

Questa primavera torna finalmente My Hero Academia con la tanto attesa settima stagione, pronta a portare avanti le avventure di Deku, tratte dall'acclamato manga di Kohei Horikoshi. Dopo gli eventi sconvolgenti della sesta stagione, è giunto il momento per Izuku Midoriya e i suoi compagni di prepararsi per un confronto finale con i villain.

La settima stagione di My Hero Academia adatterà le ultime fasi della Saga Finale, tratte fedelmente dal manga, promettendo di mantenere alta l'attenzione del pubblico. Tuttavia, con la storia originale ancora in corso, è difficile prevedere fino a che punto giungerà questa stagione dell'anime rispetto al racconto di Kohei Horikoshi: è molto probabile che la serie animata lascerà gli spettatori con un cliffhanger avvincente.

Con l'uscita della stagione 7 di My Hero Academia, la serie porterà sullo schermo dapprima quattro episodi di riassunto delle stagioni precedenti, per poi entrare pienamente nel vivo a maggio di quest'anno. Il tanto atteso debutto di Star and Stripe, l'eroe numero uno degli Stati Uniti, segnerà l'inizio di un arco narrativo tutto da scoprire, che porterà i nostri protagonisti verso scontri epici e rivelazioni cruciali.

Il confronto tra Star and Stripe e Shigaraki aprirà la strada all'arco narrativo del Traditore della Yuuei, svelando finalmente l'identità del misterioso nemico all'interno della scuola per eroi. Questi eventi, sebbene brevi, gettano le basi per la drammatica Saga della Guerra, che promette scontri mozzafiato e sviluppi avvincenti. L'adattamento potrebbe decidere di interrompere la narrazione prima del climax finale, lasciando spazio a futuri episodi o film per continuare la storia. Nell'attesa, è stato pubblicato un nuovo poster per My Hero Academia 7, con al centro le sette vestigia del One for All.

