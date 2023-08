My Hero Academia: gli archi narrativi della seconda parte e le loro trame

My Hero Academia dopo un lungo trascorso di almeno un decennio sta per giungere alla propria conclusione. Mentre i fan sono ansiosi di scoprire quale sarà il destino per Deku, All Might e i ragazzi della 1-A, ripercorriamo insieme le trame della seconda parte.

Precedentemente abbiamo analizzato le trame degli archi narrativi presenti nella prima parte di My Hero Academia e, se ve lo siete perse, sarebbe meglio recuperarle!

Arco dell'esame per la licenza provvisoria: Alla Classe 1-A viene chiesto di prendere parte all'esame della Licenza Provvisoria da Eroe e due round di intensa battaglia lasciano alcuni dei nostri favoriti della Classe 1-A senza licenza mentre Izuku si lancia più velocemente verso il suo sogno.

Arco di Shie Hassaikai: Izuku si ritrova a collaborare con uno dei Big 3 della UA High School per uno stage. Con Lemillion inizia il suo tirocinio con Sir Nighteye, ma le cose si fanno intense quando una bimba, Eri, incontra la coppia. Come ostaggio dello Shie Hassaikai, Eri è costretta ad aiutare la banda a creare proiettili che cancellano i quirk. Spetta all'agenzia di Sir Nighteye e a un gruppo di professionisti salvare la ragazza, ma ciò avviene a caro prezzo.

Arco del Tribunale di Rimedio: quegli eroi che non avevano precedentemente ottenuto la licenza da eroe seguono dei corsi di recupero e, intanto, Endeavor lavora a dei conflitti davvero importanti.

Arco del festival culturale: Jirou e la 1-A s'impegnano per rendere il festival culturale un'emozione unica, ma quando un cattivo virale e la sua assistente esperta di tecnologia cercano di rovinare il festival, Deku è costretto a provare alcune delle sue nuove mosse.

Arco della classifica degli eroi: Endeavor viene incoronato il miglior eroe del Giappone e incontriamo altri supereroi importanti come Mirko e Hawks. Non ci vuole molto prima che il rango di Endeavour venga messo alla prova da un nuovo tipo di Nomu che apre la strada a Endeavour verso un nuovo futuro.

Arco di formazione congiunta: Con le classi 1-A e 1-B piene di licenze, le due classi si allenano insieme e a cui si unisce anche Shinso, che sta lavorando duramente con Aizawa per entrare in una classe di eroi.

Arco dell'Armata di Liberazione dei Superpoteri: l'arco narrativo del Meta Liberation Army è incentrato su Shigaraki mentre cerca di guadagnarsi il rispetto di Gigantomachia, ma le cose si complicano quando una nuova forza si presenta in città. Il Meta Liberation Army appare sotto il comando di Redestro per assorbire la Lega e la battaglia che ne segue potenzia notevolmente tutti gli alleati di Shigaraki.

Arco dell'Agenzia Endeavour: Izuku fa tirocinio con Bakugo e Shoto sotto Endeavour. Finalmente possiamo vedere il nuovo eroe numero uno in azione. Le cose diventano emozionanti quando un cattivo liberato comincia a prendere di mira la famiglia di Endeavour e la squadra di Izuku deve salvare i cittadini.

Arco del Fronte di liberazione del sovrannaturale: Questo arco narrativo è il più grande di My Hero Academia in quanto segna un enorme cambiamento di tono. Dopo aver fuso l'Unione con l'Armata di Liberazione, Shigaraki ha un potere indicibile a portata di mano con i servitori che sostengono i suoi piani. Usando Hawk come fonte interna, gli eroi professionisti pianificano un raid per sconfiggere l'organizzazione malvagia, ma si ritrovano sconfitti nel peggiore dei modi con numerose morti di eroi importanti.