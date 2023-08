My Hero Academia: gli archi narrativi della prima parte e le loro trame

Sembrava nato ieri, eppure My Hero Academia sta per compiere un decennio dalla sua prima serializzazione, nel 2014, e sta per arrivare alla sua conclusione finale. Perciò, ecco tutti gli archi narrativi della prima parte manga, intitolato "Saga dell'inizio" con le sue rispettive trame.

1 - Arco dell'Esame d'Ingresso : nonostante Izuku non abbia alcun Quirk, può seguire il proprio sogno di diventare un eroe professionista grazie ad All Might che investe nella sua formazione, nella speranza di entrare nella UA High School

2 - Arco del test sui Quirk : dopo aver iniziato il liceo alla UA, Izuku ha un brutto ricordo dei suoi poteri alle prime armi. Dovrà lavorare cinque volte più duramente per raggiungere i suoi compagni di classe che hanno esercitato le loro unicità da bambini e il suo insegnante Aizawa lo sottolinea molto.

3 - Battle Training Arc : Izuku ottiene il suo primo costume da eroe e lui ei suoi compagni di classe si cimentano in semplici prove. Le cose vanno abbastanza bene finché Deku non si scontra con il suo ex amico diventato rivale Bakugo .

4 - USJ Arc : Essendo il primo grande conflitto del manga, l'USJ arc mostra agli studenti che si ritroveranno a combattere contro un grande male. Quando un'onda di cattivi guidati dal potente Shigaraki entra nella Yuei, la classe 1-A è costretta a combattere per la propria vita, salvati successivamente dal potente All Might.

5 - Arco del festival dello sport : dopo che l'incidente dell'USJ è stato risolto, la scuola si unì per il suo festival sportivo annuale, facendo amicizia con gli altri compagni di scuola. Izuku conoscerà meglio Shoto e Shinso, ma quando l'evento sta per volgere al termine, arriva la notizia di un'emergenza familiare di Iida.

6 - Hero Killer Stain Arc: questo arco ricco di azione mostra il debutto di Stain, l'Hero Killer. L'uomo zelante è ansioso di radere al suolo la società a causa dei suoi falsi eroi, e quando Iida, assieme successivamente a Izuku e Shoto, cerca di vendicarsi di Stain, la missione non termina come previsto.

7 - Arco degli esami finali: il primo semestre della carriera liceale di Izuku è coronato da un arco riguardante gli esami finali. Tutta la Classe 1-A è stressata e Deku e Bakugo sono sconvolti nello scoprire che dovranno lavorare assieme.

8 - Arco del campo di addestramento : le matricole della classe 1-A vengono inviate in un campo di addestramento estivo. La gita viene rovinata quando l'Unione dei Villain appare, Deku rimane gravemente ferito mentre Bakugo viene rapito dalla mano di Dabi.

9 - Nascondiglio Raid Arc : All Might ei migliori eroi del Giappone formano una squadra di salvataggio mentre Deku si allea con alcuni suoi amici. L'eroe numero uno salva i suoi studenti, ma gli costa molto quando appare All For One per lo scontro finale .