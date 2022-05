My Hero Academia: l'arco finale del manga nel video promozionale di Shonen Jump

My Hero Academia, uno degli shonen più seguiti degli ultimi anni nonché tra le opere di punta pubblicate su Weekly Shonen Jump, è ormai giunto all’ultimo arco narrativo. In occasione dell’uscita del volume 34 in Giappone, contenente i primi capitoli dell’atto finale, Shueisha ha pubblicato un video promozionale molto particolare.

A condividere il video è stata la pagina @WSJ_manga attraverso il post presente in fondo alla pagina. Sebbene parte del volume 34 contenga lo scontro tra la Pro Hero Numero 1 degli USA, Star & Stripe, e la nuova versione di Tomura Shigaraki, nella clip non sono presenti riferimenti all’intensa e struggente battaglia. L’attenzione è infatti rivolta ai Pro Hero del Giappone: Endeavor, Gran Torino, Eraserhead, Sir Nighteye e ovviamente All Might.

Alcune scene commoventi, che riguardano da vicino anche gli studenti della classe 1-A del liceo Yuei, lasciano poi spazio ad una nuova carrellata di Heroes, presentati utilizzando alcune tecniche ed effetti tipici dei motion comics, tra cui notiamo Mirko, Present Mic, Best Jeanist, Gang Orca, Edgeshot, Mt Lady e Shinrin Kamui e Hawsk solo per citarne alcuni.

I secondi finali sono invece dedicati principalmente ad All Might ed Endeavor, ora diventato il Numero Uno. A chiudere il video promozionale è una spettacolare tavola di Deku che volge lo sguardo lontano, cosciente di dove rivestire un ruolo centrale nella lotta contro i Villains. Per concludere vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 354 di My Hero Academia.