My Hero Academia: ci sarà un altro arco narrativo dedicato al traditore dello Yuei?

Nel corso dell’ultimo anno, My Hero Academia ha attraverso una fase drammatica, che ha portato a morti e sconvolgimenti. Ad aver sconvolto maggiormente, è stata la recente rivelazione del traditore del Liceo Yuei, che però potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel corso dei prossimi capitoli dell’opera.

Proprio mentre stava per ricevere un nuovo ordine da All For One, Yuga Aoyama è infine stato scoperto da Hagakure e Midoriya. Portato di fronte agli altri compagni e alle autorità dello U.A. Highschool, il ragazzo è caduto in un pianto disperato, ammettendo di essere uno sporco villain che ha tradito tutti i suoi amici.

La Classe 1-A, però, non ha nessuna intenzione di lasciarlo marcire nel buio, e anzi ha già perdonato l’amico. Aoyama non solo non verrà arrestato, ma non verrà nemmeno espulso dall’accademia. Infatti, secondo il piano ideato dal professor Eraserhead, lui giocherà un ruolo di primo piano nello scontro finale con All For One.

Aoyama ha da sempre agito come spia per conto del Simbolo della Paura, ma ciò potrebbe ora rivolgersi a favore degli Heroes. Facendo il doppio gioco, il Navel Boy potrebbe recuperare informazioni sensibili, come ad esempio la posizione del nascondiglio segreto dei Villain.

Dunque, come evidenziato dalle parole di Izuku in My Hero Academia 339, in cui afferma di avere fiducia su un suo futuro ritorno, prossimamente potremmo rivedere Aoyama al centro degli eventi, magari con un nuovo mini arco narrativo a lui dedicato.

Secondo voi, sarà il jolly degli eroi? Vi lasciamo alle teorie su My Hero Academia 340 e allo sketch di Horikoshi per l'anno della tigre.