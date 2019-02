My Hero Academia: arriva un allenamento esplosivamente brutale per Deku

L'arco dello scontro tra la classe A e la classe B di My Hero Academia si è concluso col botto, con Midoriya che ha sviluppato un nuovo quirk mentre Shinso realizza il suo sogno di partecipare alle lezioni per aspiranti eroi. Ma sembra che i botti non si siano veramente conclusi, visto l'allenamento che ha aperto il nuovo capitolo 216 della serie.

Dopo l'esame per la licenza provvisoria da Hero, saga completata tra i capitoli 100 e 120 di My Hero Academia, il rapporto tra Midoriya e Bakugo è cambiato radicalmente, trasformandosi in una vera e propria rivalità ma con tratti d'amicizia. Naturalmente, ciò non impedisce all'eroe esplosivo di scatenarsi su Deku per metterlo al tappeto.

Il capitolo 217 di My Hero Academia si apre proprio con Katsuki che tenta di spronare il protagonista ad utilizzare il suo nuovo quirk, Black Whips, mettendolo in estrema difficoltà. Dopo aver notato che Deku non riesce ad utilizzare il potere se non in pericolo, propone anche di picchiarlo a morte in modo tale da spingerlo effettivamente al limite. Ovviamente la proposta non è stata presa in considerazione da All Might, che supervisionava lo scontro.

Insieme all'incontro nello studio poco precedente all'allenamento, è la prima volta che si vede il trio compatto e che ragiona insieme sugli sviluppi del potere di Deku, e Bakugo continuerà sicuramente ad essere un punto di riferimento e uno sprone per la crescita del protagonista. Ricordiamo che My Hero Academia sarà in pausa la prossima settimana.