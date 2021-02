My Hero Academia, arriva il capitolo 300: appariranno Deku e il One for All?

Dopo la furiosa battaglia che l'ha coinvolto, Izuku Midoriya è stato davvero spinto oltre il limite. E il superamento dei suoi limiti fisici ha avuto effetti collaterali importantissimi, come abbiamo visto in My Hero Academia 298.

Mentre Bakugo si risveglia e tutti gli altri eroi iniziano a riprendersi dalle ferite subite durante la lunga battaglia con i villain, solo Izuku Midoriya non si è ancora svegliato, allarmando sia l'amico-rivale esplosivo che il maestro All Might. A sorpresa, Kohei Horikoshi ha deciso di non concentrarsi sul protagonista di My Hero Academia nel capitolo 299, bensì sul duo Hawks - Best Jeanist. L'autore ha scelto appositamente questo capitolo di rottura?

Horikoshi potrebbe infatti aver messo da parte temporaneamente Deku per far partire il capitolo 300 con lui come protagonista, insieme al One for All. Cosa potrebbe accadere in My Hero Academia 300? Ebbene, proprio un focus su Deku e sul suo rapporto con il quirk prodigioso che al momento possiede. Avendo sbloccato altri due poteri dai precedenti possessori, è possibile che lo sforzo per il suo corpo sia stato eccessivo e quindi sarà necessario che il protagonista si riprenda lentamente, ma non prima di averci mostrato nelle vestigia del One for All i precedenti possessori al completo.

Proprio per questo, potrebbe anche iniziare un flashback che collegherebbe ulteriormente la storia di All for One con quelli del primo possessore. My Hero Academia 300 sarà pubblicato su MangaPlus il 7 febbraio 2021 alle 17:00 in inglese e spagnolo.