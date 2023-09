My Hero Academia: arriva una collezione di anelli dedicata a Dabi e Shigaraki!

My Hero Academia potrebbe avere alcuni dei migliori eroi, combattenti il crimine nel regno degli anime, ma ha altrettanti, se non di più, cattivi che hanno colpito i fan degli Shonen. Mentre l'arco finale del manga si svolge e l'adattamento dell'anime si prepara per la sua settima stagione, Shigaraki e Dabi interpretano ruoli importanti in essa.

Per contribuire a promuovere alcuni dei più grandi membri della League of Villains, o del Paranormal Liberation Front come viene ora chiamato, una nuova collezione di anelli imita lo stile di entrambi gli antagonisti

L'ultima volta che abbiamo lasciato Dabi e Shigaraki nell'adattamento anime, il membro armato di fiamma del clan Todoroki aveva spifferato il sacco sugli abusi di Endeavour e su come Toya Todoroki fosse stato trasformato nel malvagio cattivo che è oggi.

D'altro canto, Shigaraki è diventato il vero erede di All For One, non solo ereditando il suo Quirk, ma riuscendo a elevare i propri poteri come hanno testimoniato i fan degli anime durante la Guerra di Liberazione del Sovrannaturale. Usando le sue abilità decadenti per uccidere diversi eroi e ridurre in polvere i blocchi di una città, Shigaraki è diventato una delle più grandi minacce per la Hero Society mentre il suo potere continua ad aumentare.

Il franchise Shonen ha condiviso un primo sguardo ai nuovi anelli che tentano di catturare l'essenza sia di Shigaraki che di Dabi, con il primo che presenta le iconiche mani del personaggio e il secondo che raffigura le cicatrici di Todoroki.

Quando My Hero Academia ritornerà per la settima stagione , vedrà Shigaraki protagonista e al centro mentre il cattivo affronterà la supereroina numero uno dell'America, Star and Stripe. Con un aspetto abbastanza simile a quello di All Might, i fan degli anime potranno vedere come Star and Stripe sia più che un avversario per il giovane cattivo.

My Hero Academia è l'anime perfetto per i fan della DC e Marvel che intendono intraprendere un percorso nel mondo degli anime. Intanto, gli sketch perduti di Horikoshi sono stati restaurati e i fan del noto creatore di MHA non potrebbero essere più felici di così!