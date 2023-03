My Hero Academia: arriva la collezione di Teddy Bear dedicata agli Heroes

My Hero Academia si avvicina ormai alla conclusione, e mentre nel manga lo scontro tra Midoriya e Shigaraki sembra essere prossimo, e la sesta stagione dell’anime si è chiusa sulle battute iniziali dell’atto finale, la serie si rinnoverà presto con l’aggiunta di una nuova collezione di peluche dedicata ai cinque personaggi più rappresentativi.

A partire da quest’estate, precisamente dal mese di giugno 2023, infatti gli appassionati della serie potranno acquistare dei teddy bear molto particolari, ispirati al design di Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochacho Uraraka, Shoto Todoriki, e dell’insormontabile All Might, vale a dire Toshinori Yagi. Disponibile negli store 7-Eleven in Giappone, la collezione, di cui potete vedere la prima immagine promozionale in fondo alla pagina, sarà venduta al prezzo di 150 dollari americani, o 30 dollari per singolo peluche.

Attualmente non sono state pubblicate informazioni riguardo l’arrivo o la distribuzione della serie di peluche dedicate a My Hero Academia anche negli store presenti negli Stati Uniti o in altri paesi dell’Occidente. Tuttavia, possiamo supporre che saranno reperibili online, e che, qualora questa prima collezione abbia successo tra i fan, ne arriverà un’altra interamente dedicata ai Villain più rappresentativi, come All For One, Shigaraki, Dabi e altri.

Come si nota dall’immagine, alcuni dei dettagli dei protagonisti sono stati riproposti in maniera fedele anche se fantasiosa, come il sorriso di All Might stampato sul muso dell’orso, completamente giallo per riprendere la capigliatura bionda del Pro Hero, o la netta divisione tra bianco e rosso nel caso del peluche dedicato a Shoto. Fateci sapere cosa ne pensate di questa speciale collezione nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che i fan di My Hero Academia si sono scatenati su Twitter per la pausa del manga, e vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 383, in uscita domenica 26 marzo 2023 su MangaPlus.