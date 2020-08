My Hero Academia: arriva la coniglietta Mirko in versione sexy col cosplay di Hana Bunny

Di eroine professioniste ne abbiamo viste poche rispetto alle controparti maschili, ma tra i fan queste hanno sempre ottenuto buoni apprezzamenti. Con l'esplosione di Mirko grazie agli ultimi capitoli di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha regalato agli appassionati del suo manga un'altra donna da venerare.

Rumi Usagiyama si presenta con un body attillato bianco con linee e dettagli viola e dorati, mentre il suo fisico è atletico e muscoloso, dalla carnagione un po' scura e soprattutto dalle cosce e gambe che spiccano. Come si può capire dalle orecchie da coniglio, il personaggio di My Hero Academia ha infatti degli arti inferiori particolarmente sviluppati grazie al suo quirk che la rende molto simile anche un coniglio per caratteristiche.

E chi poteva realizzare un cosplay di Mirko se non la modella Hana Bunny? La coniglietta della vita reale ha realizzato alcune foto dove veste i panni dell'eroina di My Hero Academia, imitando le pose che sono state disegnate da Kohei Horikoshi. In basso possiamo vedere le foto inserite sul suo account Instagram e che sono diventate subito virali, anche grazie alla bellezza della ragazza. Capelli bianchi e lunghi con le orecchie da coniglio in testa, vestito azzeccato e anche pose idonee al personaggio.

Horikoshi è innamorato di Mirko tanto da disegnarla spesso, sarà sicuramente colpito da questi cosplay.