My Hero Academia: arriva un Deku in versione Sailor Moon con un cosplay

My Hero Academia ha consacrato Kohei Horikoshi nel panorama dei mangaka più influenti degli ultimi anni. La storia pubblicata su Weekly Shonen Jump con Deku protagonista ha infatti riscosso parecchio successo nel panorama shonen, assicurandosi l'apprezzamento dei fan via oggetti da collezione, illustrazioni e cosplay, ma anche crossover speciali.

In attesa che arrivi la quarta stagione di My Hero Academia, una fan ha deciso di creare una propria versione femminile di Deku. Tuttavia, la ragazza non si è trattenuta dall'imitare semplicemente il costume da hero del protagonista, ma ha fatto di più: ha inserito nel costume dettagli provenienti dall'universo di Sailor Moon per creare a tutti gli effetti un cosplay crossover.

La cosplayer pure_official ha condiviso sul suo account Instagram un'immagine che fa entrare di diritto Deku femmina tra le guerriere Sailor. Vediamo quindi la ragazza con un costume verde ispirato alla nota divisa da hero di Midoriya, mentre risaltano la tiara sulla fronte e la gonna in stile Sailor Moon. Altri dettagli si trovano nei guanti, a metà tra i due universi, e i tacchi alti. Chissà se la cosplayer ha anche pensato di assegnare il nome di un pianeta a questa guerriera sailor.

Vi piace questa nuova inedita versione del protagonista di My Hero Academia?