My Hero Academia, arriva il fortuito incontro tra Midoriya e Overhaul

Uno degli eventi intorno a cui ruoterà la stagione 4 di My Hero Academia è indubbiamente il lavoro sullo Shie Hassaikai, ovvero il gruppo di Yakuza comandato da Overhaul e che molti eroi professionisti stanno cercando di catturare. Il giovane Midoriya sta per affrontare il suo primo tirocinio, che rapporti avrà con questo nuovo pericoloso villain?

L'episodio 4 di My Hero Academia è in onda da poche decine di minuti su VVVVid ma già con i primi secondi si incontra uno dei temi cardine: l'incontro con Overhaul. Il membro della yakuza ha già mostrato in pochi secondi tutto il suo sangue freddo e il suo intento omicida.

Mentre Deku e Lemillion pattugliavano la zona indicata da Sir Nighteye, si imbattono nella piccola Eri che, sbucando da un vicolo, si scontra con Midoriya. La bambina è terrorizzata e tremante con il protagonista che cerca subito di tranquillizzarla, ma ciò viene fermato dall'aura inquietante di Overhaul. L'uomo emerge dall'ombra del vicolo manifestandosi davanti ai due ragazzi, terrorizzando all'istante il protagonista.

Midoriya lo riconosce, ma è costretto a non far saltare la copertura e quindi, dopo un intervento del lì presente Mirio che salva in extremis il partner, lascia andare Eri di nuovo nelle profondità della città con il suo tutore. I tre protagonisti di My Hero Academia stagione 4 hanno quindi fatto il loro primo incontro, ma probabilmente il villain non sa che dovrà incrociare di nuovo la strada con i due aspiranti eroi.