My Hero Academia: arriva il nuovo eroe drago nell'episodio 5

Da buon battle shonen che si rispetti, My Hero Academia ha introdotto una pletora di personaggi di vario genere nel suo mondo. Ognuno di essi, vista l'ambientazione, ha un potere e un aspetto originale in modo tale da rendere unici tutti gli individui di rilievo apparsi. Con l'episodio 5 di My Hero Academia stagione 4 arriva un nuovo pro hero.

Dopo aver fatto la conoscenza di Fat Gum, accompagnatore di Tamaki Amajiki ed Eijiro Kirishima, My Hero Academia ci permette di incontrare un altro eroe ancora inedito. È Ryuko Tatsuma, alias Ryukyu, eroina capace di trasformarsi in un drago grazie al suo quirk.

La nuova donna creata da Kohei Horikoshi ci è stata presentata mentre seguivamo il tirocinio di Ochaco Uraraka, Tsuyu Asui e soprattutto di Nejire Hado, con quest'ultima che ha dato spettacolo con i suoi poteri. Pur non avendo ancora impressionato gli spettatori, Ryukyu è l'eroina al nono posto nella classifica degli eroi professionisti e possiede un'agenzia propria. Si presenta con un costume rosso e giallo, capelli corti biondi e una maschera a forma di artiglio di drago che le copre una porzione del viso.

La stagione 4 di My Hero Academia ha quindi posto le basi che ci faranno rivedere questo gruppo in futuro, specialmente i veri poteri dell'eroina draconica.