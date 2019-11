My Hero Academia, arriva un altro ottimo risultato in America

Ritorna la classifica periodica del New York Times sulle vendite di graphic novel e manga su territorio statunitense. La Graphic Books and Manga è particolarmente importante per capire quali sono i titoli più noti in territorio americano e, per anni, c'è stata una netta scarsità di manga. Questo finché non è arrivato My Hero Academia.

La serie giapponese scritta e disegnata da Kohei Horikoshi ha pian piano conquistato i lettori statunitensi, mettendosi spesso in vista in questa classifica. Ora che il New York Times è tornato con la lista Graphic Books and Manga, scopriamo che My Hero Academia è arrivato terzo in classifica sui quindici titoli mostrati.

Guts di Raina Telgemeier

Best Friends di Shannon Hale e disegnato da LeUyen Pham

My Hero Academia Volume 21 di Kohei Horikoshi

di Kohei Horikoshi Drama di Raina Telgemeier

Watchmen di Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons

di Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons Smile di Raina Telgemeier

White Bird di R.J. Palacio

Open Borders di Bryan Caplan e disegnato da Zach Weinersmith

Sunny Rolls the Dice di Jennifer L. Holm e disegnato da Matthew Holm

Ghosts di Raina Telgemeier

The Walking Dead: Compendium Volume 4 di Robert Kirkman e disegnato da Charlie Adlard, Stefano Gaudiano e Cliff Rathburn

Critical Role Vox Machina: Origins Volume 1 di Matthew Mercer e Matthew Colville e disegnato da Olivia Samson

They Called Us Enemy di George Takei, Justin Eisinger e Steven Scott e disegnato da Harmony Becker

New Kid di Jerry Craft

Monstress, Volume 4 di Marjorie Liu e disegnato da Sana Takeda

Uno solo di questi 15 nomi è un manga, a segnalare come il mercato statunitense sia ancora molto improntato sulla produzione casalinga. My Hero Academia però fa capire quant'è importante il fenomeno supereroistico negli States, superando anche nomi importanti come Watchmen e The Walking Dead.

Il fenomeno My Hero Academia è importante negli USA, e con la quarta stagione adesso in onda lo sta diventando ancora di più.