My Hero Academia, arriva la redenzione dei villain? Il rischio dopo il capitolo 342

I villain si sono dimostrati senza scrupoli e pronti a uccidere a ogni occasione. C'è spazio per una loro redenzione? Inizialmente in My Hero Academia si pensava che non ci fossero questi estremi per Tomura Shigaraki e la sua banda, con Deku pronto a sconfiggerli e a metterli dietro le sbarre a ogni costo.

Con l'incedere dei capitoli, My Hero Academia ha però mostrato alcune realtà molto diverse. Ogni villain è differente dagli altri, ha motivazioni diverse sulla sua natura e per i suoi obiettivi. Eppure due giovani eroi sono convinti di poter salvare alcuni di questi. Da una parte abbiamo Izuku Midoriya che ha visto le grida d'aiuto nella psiche del giovane Tomura Shigaraki, da un'altra abbiamo Ochako Uraraka che invece è convinta di poter aiutare Himiko Toga.

I due giovani, che si sono riuniti in My Hero Academia 342 e hanno parlato proprio di questo, vedranno a breve lo scontro con quelli che saranno i loro nemici finali. Sarà un passo fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo di entrambi i personaggi, arrivati all'arco finale. Non è detto però che entrambi possano essere salvati, vista la loro natura lesionista e distruttiva. Alla fine My Hero Academia darà spazio a questa redenzione oppure i due nemici saranno costretti a rimanere dietro le sbarre a vita?