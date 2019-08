My Hero Academia: arriva la rinascita di Tomura Shigaraki

Il manga di My Hero Academia sta approfondendo i villain, introducendone di nuovi per far sviluppare quelli già presentati. È il caso della League of Villain comandata da Tomura Shigaraki che, durante quest'ultimo arco narrativo dove hanno affrontato l'Armata di Liberazione dei Quirk, hanno avuto uno sviluppo non indifferente.

Tutto ciò è principalmente ricaduto sul capo del gruppo, quel Tomura Shigaraki che finora aveva avuto solo scorci di flashback nei precedenti volumi di My Hero Academia. Dopo aver visto tutta la sua storia e le sue origini nei capitoli 235, 236 e 237 delle scorse settimane, Tomura Shigaraki ha deciso di lasciarsi andare, sbloccando completamente il suo potere da tutti i limitatori mentali che si era inconsciamente imposto.

Ciò ha avuto come risultato di creare un Tomura Shigaraki fiducioso e determinato e senza paura di affrontare Re-Destro, capo dell'Armata di Liberazione dei Quirk, nonostante l'avversario abbia un potere e armi terrificanti dalla sua. Il finale dell'ultimo capitolo lascia la questione ancora in sospeso, anche se le pagine prima della conclusione fanno pensare che Re-Destro verrà sconfitto e che Shigaraki riuscirà anche a domare Gigantomachia. Ora la League of Villain ha aumentato ancora di più la propria potenza.

My Hero Academia tornerà sul numero 38 di Weekly Shonen Jump, programmato tra due settimane a causa della festività giapponese dell'Obon che interrompe come ogni anno la pubblicazione della rivista a metà del mese di agosto.