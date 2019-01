My Hero Academia: arriva il secondo round dello scontro

Il capitolo 214 di My Hero Academia si presenta sulle pagine di Weekly Shonen Jump con una copertina e due pagine a colori che vedono i protagonisti travestiti con abiti fantasy. Ma come continua lo scontro che ha coinvolto Deku in questa saga?

Dopo aver deciso di non interrompere lo scontro, i tre professori Aizawa, Vlad e All Might controllano dalla distanza le mosse di Deku, decisi a fermarlo definitivamente se dovesse di nuovo perdere il controllo del suo potere. Intanto, Shinso mette alle corde Midoriya, che non vuole usare il suo potere per paura di riperdere il controllo, ma ciò sta già mettendo in difficoltà il suo gruppo. Nonostante ciò, sembra avere un piano in mente per poter vincere anche senza fare uso del quirk.

Sull'altro fronte, Ashido e Mineta riescono a tener testa al trio della classe B grazie a una combinazione di tecniche che sfruttano l'acido di Mina e i capelli di Mineta. Grazie a ciò, hanno praticamente ingabbiato Kodai, Yanagi e Shota, impedendogli di fuggire a causa delle scarse capacità di difesa dei loro quirk.

Intanto, Monoma prova ad attaccare dalle spalle il duo Uraraka Midoriya, con un imprevisto One for All: il suo braccio assume la stessa aura di quello di Deku quando sta per usare al 100% il quirk, ma Ochaco interviene prontamente con la Gunhead Martial Arts mettendo al tappeto il copiatore. Nonostante la convinzione di Monoma e l'attivazione del quirk, il One for All copiato sembra non aver avuto lo stesso effetto dell'originale. Grazie a questo scontro, Deku riesce ad avvicinarsi a Shinso e coinvolgerlo in un combattimento ravvicinato. Ma il ragazzo non demorde, vuole la sua rivincita e mostrare i miglioramenti fatti, mostrando un controllo assoluto delle fasce elastiche. Però non è l'unico ad aver fatto miglioramenti: Deku infatti blocca i detriti con il nuovo quirk "Black Whip".

My Hero Academia torna la prossima settimana nel #10 di Weekly Shonen Jump.